"Слабость России очевидна": Зеленский о бунте Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Бунт Евгения Пригожина является свидетельством слабости России и путинского режима. Этот путь русская Федерация избрала для себя сама.

Об этом Президент Украины написал на своем официальном Telegram-канале.

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Слабая Россия

Владимир Зеленский заявил, что бунт Евгения Пригожина – это свидетельство слабости России.

"Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь", — подчеркнул глава государства.

Предупреждение россиянам

Президент Украины предупредил Россию и граждан страны-агрессора, что война в Украине является для них большой проблемой.

"Чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит", — заверил Зеленский.

Зеленский о бунте Пригожина

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.