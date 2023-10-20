Скільки разів Путін згадував про переговори з Україною за час війни

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

За час повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін згадував про переговори з Україною 18 разів. Під час свого візиту до Китаю 17 жовтня йому почулись "голоси", які "закликають розв'язувати проблеми мирним шляхом".

Скільки разів Путін згадував про переговори за час війни підрахувало "Слово і діло".

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Згадки Путіна про переговори з Україною

Наразі українська сторона не підтримує рішення щодо проведення переговорів з Росією. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "для переговорів зараз поганий момент". Таку ж позицію займають партнери нашої держави. Однак останнім часом диктатор РФ Путін все частіше говорить про "розв'язання проблем мирним шляхом".

У 2022 році Путін згадав про переговори п'ять разів. Один раз у вересні, та по два у жовтні та грудні. Тоді він нарікав, що Україна "сама собі заборонила переговори".

"Усі конфлікти, всі збройні конфлікти закінчуються так чи інакше якимись переговорами на дипломатичному треку, а ми й ніколи не відмовлялися. Це керівництво України саме собі заборонило вести переговори. Це вже виглядає дещо незвичайно, дивно навіть, я сказав би. Проте рано чи пізно, звичайно, будь-які сторони, які перебувають у стані конфлікту, сідають та домовляються. Чим швидше це усвідомлення прийде до тих, хто нам протистоїть, тим краще", — сказав очільник Кремля.

Кількість згадок Путіна про переговори. Інфографіка: "Слово і діло"

Цього року Путін мовчав на тему переговорів до приїзду до Росії Сі Цзіньпіна, проте потім говорив про це три дні поспіль. У статті у китайському виданні він написав, що РФ"відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи". Потім він говорив про це лідеру Китаю.

Потім російський диктатор двічі згадував про переговори коли почався контрнаступ Збройних сил України у червні. Тричі у липні. Ще три рази у вересні і вже двічі у жовтні.

А на останній зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Путін бідкався, що "Україна не чує бажання розпочати мирний процес".

Позиція України щодо переговорів з РФ

Ще в жовтні 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради з питань національної безпеки і оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території. У ньому йдеться, що будь-які переговори з Росією неможливі.

Тоді прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ чекатиме на зміну позиції українського лідера, бо "досягнення миру в Україні без виконання умов Росії неможливе".

Нагадаємо, зовсім нещодавно у російській Держдумі "дізналися", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі. Там заявили, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.