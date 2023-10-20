Сколько раз Путин упоминал о переговорах с Украиной за время войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Во время полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин вспоминал о переговорах с Украиной 18 раз. Во время своего визита в Китай 17 октября ему послышались "голоса", которые "призывают решать проблемы мирным путем".

Сколько раз Путин упоминал о переговорах за время войны подсчитало "Слово и дело".

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Упоминания Путина о переговорах с Украиной

Пока украинская сторона не поддерживает решение о проведении переговоров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "для переговоров сейчас плохой момент". Такую же позицию занимают партнеры нашего государства. Однако в последнее время диктатор РФ Путин все чаще говорит о "решении проблем мирным путем".

В 2022 году Путин упомянул о переговорах пять раз. Один раз в сентябре и по два в октябре и декабре. Тогда он жаловался, что Украина "сама себе запретила переговоры".

"Все конфликты, все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке, а мы никогда не отказывались. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это уже выглядит несколько необычно, странно даже, я бы сказал. Однако рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше", — сказал глава Кремля.

Количество упоминаний Путина о переговорах. Инфографика: "Слово и дело"

В этом году Путин молчал на тему переговоров до приезда в Россию Си Цзиньпина, однако потом говорил об этом три дня подряд. В статье в китайском издании он написал, что РФ "открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса". Затем он говорил об этом лидеру Китая.

Затем российский диктатор дважды упоминал о переговорах, когда началось контрнаступление Вооруженных сил Украины в июне. Трижды в июле. Еще три раза в сентябре и дважды в октябре.

А на последней встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин жаловался, что "Украина не слышит желания начать мирный процесс".

Позиция Украины по переговорам с РФ

Еще в октябре 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета по вопросам национальной безопасности и обороны от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории. В нем говорится, что любые переговоры с Россией невозможны.

Тогда пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ будет ждать смены позиции украинского лидера, потому что "достижение мира в Украине без выполнения условий России невозможно".

Напомним, совсем недавно в российской Госдуме "узнали", кто виноват в войне в Украине и Израиле. Там заявили, что это президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.