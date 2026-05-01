Схвалення Конвенції про компенсації в ПАРЄ: Власенко назвав причетних

Сергій Власенко в парламенті. Фото: преслужба Ради

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко подякував колегам, які домоглися ухвалення Парламентською асамблеєю Ради Європи Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. За його словами, тут заслуга української парламентської делегації в ПАРЄ та заступниці керівника ОП Ірини Мудрої. Без них — це процес був би довшим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Власенка під час пленарного засідання.

Компенсації для українців в ПАРЄ виборювали нардепи та Ірина Мудра

Власенко наголосив, що без зусиль, яких доклала українська команда, таке рішення ПАРЄ ухвалювала б довго.

"Я хочу звернутися до всіх тих, хто говорить, що депутати нічого не роблять. Якби не українська парламентська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи, я стверджую, що цієї Конвенції б не було. Або вона була б пізніше. Тому я хочу подякувати своїм колегам по парламентській делегації, які докладали надзусилання для того, щоб ця подія відбулася. Відбулася в стислі рамки, і щоб наші громадяни отримали якнайшвидше компенсацію. Звичайно хочу подякувати Ірині Мудрій, яка від Офісу президента є фронтвуменом цього питання. Але ще раз кажу: основну роботу зробили ви, мої колеги. Ще раз вам дякую", — сказав він.

Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України передбачає запуск спеціального міжнародного механізму, який займатиметься відшкодуванням збитків, завданих війною. Йдеться про орган, що прийматиме заяви від громадян, бізнесу та держави, перевірятиме їх і визначатиме суми компенсацій.

Отримати виплати зможуть українці, які втратили житло чи майно, постраждалі від бойових дій, родини загиблих, а також підприємства і держава за зруйновану інфраструктуру. Основним джерелом коштів розглядають заморожені російські активи за кордоном.

Ідея Конвенції — створити єдиний і зрозумілий механізм, який дозволить не через суди, а централізовано отримувати компенсації. Це має зробити процес швидшим і реальним, а також закріпити принцип: країна-агресор повинна платити за завдані збитки.

Як писали Новини.LIVE, нардепи розглядають новий механізм підтримки людей, житло яких залишилось на тимчасово окупованих територіях. Компенсації пропонують надавати не лише за зруйноване житло, а і за вціліле, до якого немає доступу. Зараз ініціатори змін активно працюють з Кабінетом міністрів та Верховною Радою.

Також Новини.LIVE повідомляли, як комісія визначає ступінь руйнування житла і компенсацію. Для цього є три основні категорії. Якщо житло " непридатне для життя" — його треба зносити.