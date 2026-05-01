Одобрение Конвенции о компенсациях в ПАСЕ: Власенко назвал причастных

Сергей Власенко в парламенте. Фото: преслужба Рады

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко поблагодарил коллег, которые добились принятия Парламентской ассамблеей Совета Европы Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. По его словам, здесь заслуга украинской парламентской делегации в ПАСЕ и заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой. Без них — это процесс был бы длиннее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Власенко во время пленарного заседания.

За компенсации для украинцев в ПАСЕ боролись нардепы и Ирина Мудрая

Власенко подчеркнул, что без усилий, которые приложила украинская команда, такое решение ПАСЕ принимала бы долго.

"Я хочу обратиться ко всем тем, кто говорит, что депутаты ничего не делают. Если бы не украинская парламентская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, я утверждаю, что этой Конвенции бы не было. Или она была бы позже. Поэтому я хочу поблагодарить своих коллег по парламентской делегации, которые прилагали сверхусилия для того, чтобы это событие состоялось. Состоялось в сжатые рамки, и чтобы наши граждане получили как можно быстрее компенсацию. Конечно хочу поблагодарить Ирину Мудрый, которая от Офиса президента является фронтвуменом этого вопроса. Но еще раз говорю: основную работу сделали вы, мои коллеги. Еще раз вам спасибо", — сказал он.

Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии для Украины

Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии для Украины предусматривает запуск специального международного механизма, который будет заниматься возмещением ущерба, нанесенного войной. Речь идет об органе, который будет принимать заявления от граждан, бизнеса и государства, проверять их и определять суммы компенсаций.

Получить выплаты смогут украинцы, которые потеряли жилье или имущество, пострадавшие от боевых действий, семьи погибших, а также предприятия и государство за разрушенную инфраструктуру. Основным источником средств рассматривают замороженные российские активы за рубежом.

Идея Конвенции — создать единый и понятный механизм, который позволит не через суды, а централизованно получать компенсации. Это должно сделать процесс более быстрым и реальным, а также закрепить принцип: страна-агрессор должна платить за нанесенный ущерб.

Как писали Новини.LIVE, нардепы рассматривают новый механизм поддержки людей, жилье которых осталось на временно оккупированных территориях. Компенсации предлагают предоставлять не только за разрушенное жилье, а и за уцелевшее, к которому нет доступа. Сейчас инициаторы изменений активно работают с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Также Новини.LIVE сообщали, как комиссия определяет степень разрушения жилья и компенсацию. Для этого есть три основные категории. Если жилье " непригодно для жизни" — его надо сносить.