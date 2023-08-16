Скандальна заява НАТО, контрнаступ ЗСУ: в ефірі Новини.LIVE політолог Ігор Чаленко
Сьогодні ввечері, 16 серпня, до студії Новини.LIVE завітає політолог Ігор Чаленко. Під час ексклюзивного етеру з експертом обговорять скандальну заяву НАТО, контрнаступ ЗСУ та протистояння нинішнього та колишнього президентів США.
Дивіться прямий ефір на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Новини.LIVE
Політолог Ігор Чаленко, ексклюзивно для Новини.LIVE прокоментує скандальну заяву керівника апарату генсека НАТО, пост Ірини Верещук про затяжну війну. Також під час ефіру обговорять, як пов'язана Україна з виборами в США, контрнаступ ЗСУ та багато іншого.
Нагадаємо, Золотарьов в ефірі Новини.LIVE прокоментував заміну Залужного та наступ РФ.
Також у ефірі Новини.LIVE обговорювали вбивство військового у Києві у 2022 році: підозрювані виходять під заставу.