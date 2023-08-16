Скандальна заява НАТО, контрнаступ ЗСУ: в ефірі Новини.LIVE політолог Ігор Чаленко

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні ввечері, 16 серпня, до студії Новини.LIVE завітає політолог Ігор Чаленко. Під час ексклюзивного етеру з експертом обговорять скандальну заяву НАТО, контрнаступ ЗСУ та протистояння нинішнього та колишнього президентів США.

Дивіться прямий ефір на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Політолог Ігор Чаленко, ексклюзивно для Новини.LIVE прокоментує скандальну заяву керівника апарату генсека НАТО, пост Ірини Верещук про затяжну війну. Також під час ефіру обговорять, як пов'язана Україна з виборами в США, контрнаступ ЗСУ та багато іншого.

Нагадаємо, Золотарьов в ефірі Новини.LIVE прокоментував заміну Залужного та наступ РФ.

Також у ефірі Новини.LIVE обговорювали вбивство військового у Києві у 2022 році: підозрювані виходять під заставу.