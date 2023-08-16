Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Скандальна заява НАТО, контрнаступ ЗСУ: в ефірі Новини.LIVE політолог Ігор Чаленко arrow

Скандальна заява НАТО, контрнаступ ЗСУ: в ефірі Новини.LIVE політолог Ігор Чаленко

16 серпня 2023 20:16
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Скандальна заява НАТО, контрнаступ ЗСУ: в ефірі Новини.LIVE політолог Ігор Чаленко
Колаж Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Сьогодні ввечері, 16 серпня, до студії Новини.LIVE завітає політолог Ігор Чаленко. Під час ексклюзивного етеру з експертом обговорять скандальну заяву НАТО, контрнаступ ЗСУ та протистояння нинішнього та колишнього президентів США. 

Дивіться прямий ефір на YouTube-каналі Новини.LIVE

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Політолог Ігор Чаленко, ексклюзивно для Новини.LIVE прокоментує скандальну заяву керівника апарату генсека НАТО, пост Ірини Верещук про затяжну війну. Також під час ефіру обговорять, як пов'язана Україна з виборами в США, контрнаступ ЗСУ та багато іншого.

Нагадаємо, Золотарьов в ефірі Новини.LIVE прокоментував заміну Залужного та наступ РФ.

Також у ефірі Новини.LIVE обговорювали вбивство військового у Києві у 2022 році: підозрювані виходять під заставу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз