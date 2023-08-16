Скандальное заявление НАТО, контрнаступление ВСУ: в эфире Новини.LIVE политолог Игорь Чаленко

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня вечером, 16 августа, студию Новини.LIVE посетит политолог Игорь Чаленко. Во время эксклюзивного эфира с экспертом обсудят скандальное заявление НАТО, контрнаступление ВСУ и противостояние нынешнего и бывшего президента США.

Смотрите прямой эфир на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Политолог Игорь Чаленко, эксклюзивно для Новини.LIVE прокомментирует скандальное заявление руководителя аппарата генсека НАТО, пост Ирины Верещук о затяжной войне. Также во время эфира обсудят, как связана Украина с выборами в США, контрнаступление ВСУ и многое другое.

Напомним, Золотарев в эфире Новини.LIVE прокомментировал замену Залужного и наступление РФ.

Также в эфире Новини.LIVE обсуждали убийство военного в Киеве в 2022 году: подозреваемые выходят под залог.