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Заміна Залужного та наступ РФ: Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

16 серпня 2023 19:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Заміна Залужного та наступ РФ: Золотарьов в ефірі Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні ввечері, 16 серпня, до студії Новини.LIVE завітав політтехнолог Андрій Золотарьов. Разом з ведучим ефіру Віталієм Прудиусом вони обговорили можливу заміну Залужного та наступ РФ.

Дивитися ефір можна дивитися за посиланням Новини.LIVE

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Ефір Новини.LIVE

Політтехнолог Андрій Золотарьов дав ексклюзивне інтерв'ю Новини.LIVE. Разом з ведучим Віталієм Прудиусом говорили про розбіжності між політичним та військовим керівництвом й можливу зміну Залужного, підготовку російських військ до наступу, успішність українського контрнаступу, заяву Верещук про терміни закінчення війни та скандал з Пашинським.  

Нагадаємо, в нещодавньому ефірі Новини.LIVE експерти обговорили гучні відставки у Міністерстві оборони, зокрема, міністра Олексія Резнікова.

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