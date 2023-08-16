Заміна Залужного та наступ РФ: Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні ввечері, 16 серпня, до студії Новини.LIVE завітав політтехнолог Андрій Золотарьов. Разом з ведучим ефіру Віталієм Прудиусом вони обговорили можливу заміну Залужного та наступ РФ.

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Ефір Новини.LIVE

Політтехнолог Андрій Золотарьов дав ексклюзивне інтерв'ю Новини.LIVE. Разом з ведучим Віталієм Прудиусом говорили про розбіжності між політичним та військовим керівництвом й можливу зміну Залужного, підготовку російських військ до наступу, успішність українського контрнаступу, заяву Верещук про терміни закінчення війни та скандал з Пашинським.

Нагадаємо, в нещодавньому ефірі Новини.LIVE експерти обговорили гучні відставки у Міністерстві оборони, зокрема, міністра Олексія Резнікова.