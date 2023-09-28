Скандал навколо бізнесу брата Шурми: НАБУ почало розслідування

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма. Фото: LIGA.net

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. У провадженні фігурує брат заступника керівника ОП Ростислава Шурми.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Розслідування НАБУ

Кримінальне провадження зареєстрували минулого тижня. У ньому фігурують п'ять фірм, якими володіють брат заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми Олег або наближені до нього особи.

Розслідування справи відбувається за частиною 5 статті 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Що відомо про скандал

Нагадаємо, родичі заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми здійснювали маніпуляції з офшорами та венчурними фондами. Внаслідок цього бюджет України недоотримував сотні мільйонів гривень податків.

Брат Шурми є співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", які були основними отримувачами "сонячних" грошей із розслідування "Бігус.інфо".

Компанія отримала 320 млн грн за освітлення окупантів. За інформацією журналістів, це лише частина мільярдів Шурми, до яких є великі питання щодо оптимізації податків на сотні мільйонів гривень.

Також ми писали, що заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма прокоментував прибутки свого брата Олега Шурми, які той отримував від ДП "Гарантований покупець". Кошти йому надходили за електроенергію із сонячних електростанцій, які зараз в окупації.