Заступник голови ОП підтвердив, що брат отримував гроші з сонячних електростанцій в окупації

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Фото: РБК-Україна

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма прокоментував прибутки свого брата, Олега Шурми, які той отримував від ДП "Гарантований покупець". Кошти йому надходили за електроенергію з сонячних електростанцій, які зараз в окупації.

Про це Шурма розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Коментар Шурми щодо прибутків брата

"Я запитував (у брата. — Ред.). Отримував точно так само, як і отримували всі інші компанії, які знаходяться на цій території", — зазначив Шурма.

Він наголосив, що підприємства брата "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок".

Шурма додав, що розслідування щодо електростанцій, які в окупації, є "маніпулятивним і неправдивим". До того ж це ціна, яку "доводиться платити за повернення державі великих активів".

"Маніпулятивність в тому, що там (у розслідуванні. — Ред.) вибрані окремі компанії. Насправді таких є понад 60 юридичних осіб. І є 72 чи 73 площадки — фізичні об’єкти, які знаходяться на цих територіях, які працювали в таких саме регламентах. Що потрібно розуміти? Енергетика — це не історія, де кожен працює, як хоче. Є чіткі процедури і регламент, які встановлюються регулятором, оператором. І всі компанії виконують ці інструкції. Вони не можуть зробити нічого іншого", — розповів заступник голови ОП.

Шурма про розслідування

Шурма зазначив, що його брат успішний підприємець і під час обіймання посади "напевне, не придбав, не отримав жодних додаткових великих активів".

"Чесно кажучи, я не можу зрозуміти, в чому тут є звинувачення по відношенню до мого брата чи по відношенню до мене. Тут є просто необ’єктивне трактування і непрофесійне трактування фактами", — заявив він.

Шурма вважає, що за розслідуванням Bihus.Info стоїть конкретний олігарх, який, на його думку, має непорозуміння з ним. Проте, посадовець відмовився назвати ім'я цього олігарха.

Що передувало

Нещодавно, 17 серпня, Bihus.Info опублікували розслідування про сонячні станції, що під російською окупацією і які мають спільних власників з оточення Шурми. Вони отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа цьогоріч, попри ймовірну відсутність зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Зокрема, брат заступника голови ОП Олег Шурма — співвласник ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя". Також співвласником TOV "Грін Енерджі Токмак" і TOV "Грандпауєр ЛЛС" є колишній підлеглий Ростислава Шурми — Руслан Божко.

Нагадаємо, що Україна висунула звинувачення керівництву у ЦВК Росії у зазіханні на територіальну цілісність України. За даними розслідування, підозрювані активно сприяли проведенню про референдуми на окупованих територіях України.