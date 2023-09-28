Скандал вокруг бизнеса брата Шурмы: НАБУ начало расследование

Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма. Фото: LIGA.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к расследованию выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированных территориях. В производстве фигурирует брат заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Уголовное производство зарегистрировали на прошлой неделе. В нем фигурируют пять фирм, которыми владеют брат заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы Олег или приближенные к нему лица.

Расследование дела происходит по части 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Что известно о скандале

Напомним, родственники заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы производили манипуляции с офшорами и венчурными фондами. В результате бюджет Украины недополучал сотни миллионов гривен налогов.

Брат Шурмы является совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", которые были основными получателями "солнечных" денег из расследования "Бигус.инфо".

Компания получила 320 млн грн за освещение оккупантов. По информации журналистов, это лишь часть миллиардов Шурмы, к которым есть большие вопросы по оптимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Также мы писали, что заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма прокомментировал доходы своего брата Олега Шурмы, которые тот получал от ГП "Гарантированный покупатель". Средства ему поступали за электроэнергию из солнечных электростанций, которые сейчас находятся в оккупации.