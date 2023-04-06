​​​Скабеева пугает россиян ядерным оружием НАТО под Санкт-Петербургом

Российская медиапропагандистка Ольга Скабеева

Финляндия только вчера вступила в НАТО, а российские пропагандисты пугают своих граждан ядерным оружием. Известная медиаманипулятор Скабеева заявила, что на финской территории могут разместить ядерное оружие.

Об этом известная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире своей передачи на одном из пропагандистских телеканалов россии.

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Скабеева в эфире российского государственного телеканала "россия-1" заявила, что в Финляндии могут разместить ядерное оружие стран-членов НАТО.

Таким образом, подчеркнула Скабеева, пугая российских граждан, ядерное оружие Альянса будет расположено в 150 километрах от Санкт-Петербурга, второго крупнейшего города россии.

Финляндия - в НАТО

1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Турция стала последней страной-членом Североатлантического альянса, утвердившей присоединение Финляндии к НАТО.

4 апреля в штаб-квартире Североатлантического союза прошли торжества по присоединению к НАТО Финляндии. Эта страна стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Генсек НАТО и президент Финляндии подняли флаг этой страны возле офиса Североатлантического союза.

Напомним, что в россии отреагировали угрозами вступления Финляндии в НАТО. В частности, министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс.

Фото из российских СМИ