"Символическое падение Запада": Пионтковский о Лаврове на Совбезе ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Новости.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен посетить заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Политолог подчеркнул, что это будет "символическое падение Запада".

Об этом сообщает Эспрессо .

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"Лавров собирается приехать на днях проводить заседание Совбеза. Представляю этого военного преступника после обнародования ужасных преступлений РФ. Этот стиль поведения России, в дополнение к тем сотням военных преступлений, которые были совершены на оккупированных территориях. Лавров, председательствующий на Совбезе — это символ падения Запада, его моральная гибель. Я просто уверен, что этого не может произойти", — отметил Пионтковский.

Политолог утверждает, что мир должен оградить Лаврова и его приспешников от заседаний ООН. Он считает, что это минимальная мера, к которой следует прибегнуть.

"Мероприятие даже еще не пришло в сознание после того шока, который вызвали ужасные кадры с украинским пленником. Но звучат голоса о том, что необходимо выслать российского посла и, конечно же, выполнить резолюцию конгресса об объявлении России страной-спонсоркой терроризма. Хотя это не достаточная формулировка. Это настоящие террористы", — заявил Пионтковский.

Напомним, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен председательствовать на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое состоится в мае. США отказались предоставлять разрешение на прибытие его спецсамолета и визы для российской делегации.