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Сіярто відхрестився від українських полонених, переданих Угорщині Росією

20 червня 2023 12:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сіярто відхрестився від українських полонених, переданих Угорщині Росією
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Facebook Сіярто
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Передача українських військовополонених з Росії до Угорщини відбувалася без участі держави. У переговорах брали участь релігійні організації.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив під час виступу у ПАРЄ.

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Український депутат Юрій Камельчук поцікавився у Сіярто, як 11 українських військовополонених з Росії опинилися аж в Угорщині.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що державні структури до цього процесу непричетні.

"Були переговори між церквою та релігійними організаціями. Держава Угорщина абсолютно не долучена", — підкреслив Сіярто.

Українці вільні

За словами очільника МЗС Угорщини, українці є вільними у своєму пересуванні на території Угорщини.

"І якщо вони захочуть вийти на зв'язок із українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати", — наголосив угорський міністр.

Нагадаємо, що до повернення на територію України з Угорщини українські військові матимуть статус зниклих безвісти. Жодної офіційної інформації, зокрема особистих даних цих полонених, Україна досі не отримала.

Також ми писали, що речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що уряд України не був поінформований про переговори між угорською та російською сторонами про передачу українських полонених. Україна про це дізналася із заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини.

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