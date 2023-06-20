Сиярто открестился от украинских пленных, переданных Венгрии Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: Facebook Сиярто

Передача украинских военнопленных из России в Венгрию проходила без участия государства. В переговорах участвовали религиозные организации.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во время выступления в ПАСЕ.

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Украинский депутат Юрий Камельчук поинтересовался у Сиярто, как 11 украинских военнопленных из России оказались в Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что государственные структуры к этому процессу не имеют отношения.

"Были переговоры между церковью и религиозными организациями. Государство Венгрия абсолютно не вовлечено", — подчеркнул Сиярто.

Украинцы свободны

По словам главы МИД Венгрии, украинцы свободны в своем передвижении на территории Венгрии.

"И если они захотят выйти на связь с украинскими властями, то они свободны это сделать, я могу вам это гарантировать", — подчеркнул венгерский министр.

Напомним, что до возвращения на территорию Украины из Венгрии украинские военные будут иметь статус пропавших без вести. Никакой официальной информации, в том числе личных данных этих пленных, Украина до сих пор не получила.

Также мы писали, что представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что правительство Украины не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче украинских пленных. Украина об этом узнала из заявлений вице-премьер-министра Венгрии.