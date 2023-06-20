Угорщина заявила, що не утримує переданих Росією українських полонених

Держсекретар Угорщини з міжнародних питань Золтан Ковач. Фото: google

Уряд Угорщини заперечує ненадання доступу українським дипломатам до 11 російських військовополонених. Держсекретар Угорщини з міжнародних питань Золтан Ковач стверджує, що солдатів було звільнено в Росії з ініціативи Російської православної церкви та Угорської служби благодійності Мальтійського ордену, і вони добровільно хотіли перебратися до Угорщини.

Про це пише CNN.

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Ковач підкреслив, що більшість цих солдатів мають угорське громадянство, тоді як решта набула статусу біженців в Угорщині. Вони тепер є вільними людьми й можуть залишитися в Угорщині або залишити країну на власний розсуд.

Передачу військовополонених до Угорщини було вперше оприлюднено 8 червня від офісу патріарха Кирила, глави Російської православної церкви, який повідомив про перекидання групи українських військовополонених закарпатського походження до Угорщини через посередництво Церкви.

9 червня, офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко привітав звільнення солдатів, проте зауважив, що Київ не був поінформований про переговори, що ведуть до цього, та закликав надати консулу негайний доступ до них.

19 червня Ніколенко стверджував, що військовополонені, перебуваючи в ізоляції, без доступу до відкритих джерел інформації та спілкуються з родичами під наглядом третіх осіб, а також їм заборонено зв'язуватися з Посольством України. Ковач у відповідь стверджував, що угорський уряд не контролює їхні дії.

Що кажуть в Україні

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що дії щодо транспортування 11 українських військовополонених до Угорщини було вжито з метою підтримки політичного іміджу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Основна мета полягала в тому, щоб Орбан міг продемонструвати угорцям усередині країни та за її межами, що він є їх єдиним вартовим. Уся ця операція була орієнтована на політичні інтереси конкретної людини", — наголосив міністр в ефірі телемарафону.

Кулеба також додав, що, згідно з неофіційними даними, до цього процесу було включено інших учасників, не лише з Угорщини.

Нагадаємо, що до повернення на територію України з Угорщини українські військові матимуть статус зниклих безвісти. Жодної офіційної інформації, зокрема особистих даних цих полонених, Україна досі не отримала.

Також ми писали, що речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що уряд України не був поінформований про переговори між угорською та російською сторонами про передачу українських полонених . Україна про це дізналася із заяв віце-прем'єр-міністра Угорщини.