Встреча Путина и Си Цзиньпина — что говорили о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. В ходе переговоров лидер КНР сделал заявление о войне в Украине.

Об этом сообщает BBC в четверг, 16 мая.

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Лидер Китая призвал к политическому урегулированию российско-украинской войны. Однако вторжение и вооруженную агрессию РФ он назвал "украинским кризисом".

Си Цзиньпин подчеркнул, что вопрос войны следует решить в соответствии с нормами и принципами уставов ООН. К тому же он призвал уважать государственный суверенитет и территориальную целостность всех стран.

"Китай и Россия воспринимает политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и понятна, а именно: соблюдение норм и принципов уставов ООН, уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности всех стран, их рациональной обеспокоенности с формированием и устойчивой архитектуры безопасности", — отметил лидер Китая.

Стороны также говорили об углублении связей Китая и России и сотрудничестве в следующих областях:

торговли;

политики;

основных внешнеполитических вопросов

К тому же российский диктатор поблагодарил за "усилия Китая по урегулированию украинского кризиса".

Напомним, Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между странами. Известно, что страны сформировали портфель из 80 крупных общих инвестиционных проектов в разных областях.

Также, по данным аналитиков, российский диктатор встретился с лидером КНР, чтобы обсудить дополнительную военную поддержку для своей страны для продолжения войны против Украины.