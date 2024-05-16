Встреча Путина и Си Цзиньпина — что говорили о войне в Украине

Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине после встречи с Путиным
Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. В ходе переговоров лидер КНР сделал заявление о войне в Украине.
Об этом сообщает BBC в четверг, 16 мая.
Встреча Путина с Си Цзиньпином
Лидер Китая призвал к политическому урегулированию российско-украинской войны. Однако вторжение и вооруженную агрессию РФ он назвал "украинским кризисом".
Си Цзиньпин подчеркнул, что вопрос войны следует решить в соответствии с нормами и принципами уставов ООН. К тому же он призвал уважать государственный суверенитет и территориальную целостность всех стран.
"Китай и Россия воспринимает политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и понятна, а именно: соблюдение норм и принципов уставов ООН, уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности всех стран, их рациональной обеспокоенности с формированием и устойчивой архитектуры безопасности", — отметил лидер Китая.
Стороны также говорили об углублении связей Китая и России и сотрудничестве в следующих областях:
- торговли;
- политики;
- основных внешнеполитических вопросов
К тому же российский диктатор поблагодарил за "усилия Китая по урегулированию украинского кризиса".
Напомним, Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений между странами. Известно, что страны сформировали портфель из 80 крупных общих инвестиционных проектов в разных областях.
Также, по данным аналитиков, российский диктатор встретился с лидером КНР, чтобы обсудить дополнительную военную поддержку для своей страны для продолжения войны против Украины.
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