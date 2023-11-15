Си Цзиньпин прибыл в США — какая цель визита

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Сегодня, 15 ноября, впервые за шесть лет в Соединенные Штаты Америки прибыл президент Китая Си Цзиньпин. Целью его визита является восстановление отношений со Штатами, напряженными из-за экономической конкуренции и военных и дипломатических ошибок.

Об этом сообщают The Guardian и Bloomberg.

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За несколько часов до встречи в Сан-Франциско между Джо Байденом и Си Цзиньпином, Китай и США пообещали теснее сотрудничать для борьбы с глобальным потеплением. Они объявили климатический кризис "одним из самых больших вызовов нашего времени".

The Guardian отмечает, что это заявление подпитывает надежды, что две страны смогут наладить отношения после многих лет проблем вокруг вопросов, включая торговлю, права человека и будущее Тайваня.

В совместном заявлении после климатических переговоров в США они пообещали успешно провести важный климатический саммит ООН, который начнется в конце этого месяца в Дубае.

"Соединенные Штаты и Китай признают, что климатический кризис все больше поражает страны по всему миру. Они будут работать вместе, чтобы противостоять одному из самых больших вызовов нашего времени для нынешнего и будущих поколений человечества", — говорится в заявлении.

Лидер Китая встретится с Байденом, а затем посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Торговый представитель США Кэтрин Тай, которая вместе с Блинкеном открывала министерскую сессию АТЭС, сказала, что встреча в Сан-Франциско состоялась во время неопределенности и вызовов для региона. Она отметила усиление геополитической напряженности, хрупкие цепи поставок и ухудшение климатического кризиса.

Ранее Байден заявил, что его целью на переговорах с Си будет улучшить отношения с Китаем после периода напряженных отношений. Он сказал, что будет стремиться возобновить нормальное общение между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Байден и Си также обсудят конфликт Израиля и ХАМАС в Газе, а также усилия США по поддержке Украины.

На повестке дня также будут экономические вопросы

По словам Байдена, США не хотят отделяться от Китая, но стремятся изменить экономические отношения к лучшему.

Американо-китайские эксперты говорят, что нет простых ответов на вызовы, с которыми сталкиваются страны, но надеются, что Байден и Си могут восстановить уровень взаимопонимания.

Напомним, президент США Джо Байден хочет возобновить военные связи с Китаем. В среду состоится первая за год личная встреча политиков во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Также мы писали, что президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин договорились об остановке производства компонента для наркотиков — фентанила в Китае. Следовательно, власти Поднебесной будут следить за химическими компаниями, чтобы остановить поток производства и экспорта опасного вещества.