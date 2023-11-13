Байден спробує відновити військові зв’язки з Китаєм

Лідери США та Китаю Джо Байден та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден хоче відновити військові зв’язки з Китаєм. У середу відбудеться перша за рік особиста зустріч політиків під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте також:

Відновлення військових зв'язків між США і Китаєм

Байден вперше за рік особисто зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у середу під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Це буде лише друга особиста зустріч між двома лідерами з моменту, коли Байден очолив посаду Президента США.

"Президент налаштований відновити військові зв’язки, тому що він вважає, що це в інтересах національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв’язку, щоб не було помилок, прорахунків чи недомовок", — сказав Салліван.

Салліван додав, що відновлення зв’язків може відбутися на кожному рівні від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді та в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Китайці фактично розірвали ці зв'язки. Президент Байден хотів би відновити це. Це головне питання порядку денного", — наголосив радник.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Очікується, що зустріч Байдена та Сі торкнеться глобальних питань від війни Ізраїлю та ХАМАС до вторгнення Росії в Україну, зв’язків Північної Кореї з Росією, Тайваню, Індійсько-Тихоокеанського регіону, прав людини, виробництва фентанілу, штучного інтелекту, а також, за словами Саллівана, "чесних торгово-економічних відносин".

Відносини між двома країнами загострилися після того, як у лютому Байден наказав збити ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над Сполученими Штатами. Але з того часу високопосадовці адміністрації Байдена відвідали Пекін і зустрілися зі своїми колегами, щоб відновити зв'язки та довіру.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вже не мають коштів, які були з Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), тому зараз допомога передається лише у межах повноважень президента (PDA), через це обсяг таких пакетів став меншим. Про це повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Японія, США та Південна Корея оголосили про створення спільної системи для обміну інформацією в режимі реального часу щодо балістичних ракет КНДР. Така співпраця буде розвиватися надалі для поліпшення механізмів виявлення та аналізу ракетних запусків.