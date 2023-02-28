​​​Швеция даст 30 млн долларов на энергетическую поддержку Украины, — Галущенко

Герман Галущенко обсудил с Эббой Буш энергетическую помощь Украине

Правительство Королевства Швеция приняло решение о предоставлении дополнительной помощи Украины. 30 млн долларов будет выделено Фонду энергетической поддержки нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Шведская помощь Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в Стокгольме встретился с вице-премьером шведского правительства Эббой Буш.

По итогам встречи Галущенко сообщил, что правительство этой страны приняло дополнительную помощь воюющей стране в размере 30 млн долларов.

Эти деньги получит Фонд энергетической поддержки Украины.

Поддержка миссий МАГАТЭ

Кроме того, Швеция профинансирует деятельность миссий МАГАТЭ, находящихся на украинских атомных станциях.

"Это также важно, чтобы наблюдатели имели возможность фиксировать влияние российских атак на нашу энергетическую систему, а также ядерную и радиационную безопасность", — объяснил Герман Галущенко.

Герман Галущенко в Стокгольме принял участие в неофициальном саммите министров энергетики и транспорта стран ЕС.

Глава Минэнерго объявил о подаче Украиной заявки в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы.

Фото: пресс-служба Минэнерго