Лубінець викрив брехню російської омбудсменки Москалькової про "постійний контакт"
Російська омбудсменка Москалькова спілкується із українським колегою Лубінцем, імовірно, заради самого факту спілкування. Результат для росіяни — далеко не на першому місці.
Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".
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Розмови заради розмов
За словами Лубінця, він неодноразово намагався налагодити співпрацю із російським офісом уповноваженої з прав людини Тетяною Москальковою заради визволення з полону українців.
"Вона та її інституція завжди погоджувались, мовляв, так, давайте співпрацювати, але результату не було", — пояснив український омбудсмен.
Він припустив, що росіянам важливий був сам факт спілкування, а не результати.
Брехня Москалькової
Дмитро Лубінець викрив брехню Тетяни Москалькової про взаємодію двох омбудсменів.
"У нас був період, коли Москалькова сказала: "Я з Лубінцем практично кожного дня на контакті", але це неправда", — наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.
В цілому, зазначив Лубінець, у спілкуванні з російською колегою немає нічого, що заважало б спілкуванню — крім того, що росіяни не дуже прагнуть досягти якогось результату.
Нагадаємо, що у січні на переговорах Лубінець і Москалькова домовилися про обмін 40 військовополонених.
Фото: Telegram Лубінця