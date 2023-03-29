Лубінець викрив брехню російської омбудсменки Москалькової про "постійний контакт"

Переговори Лубінця і Москалькової

Російська омбудсменка Москалькова спілкується із українським колегою Лубінцем, імовірно, заради самого факту спілкування. Результат для росіяни — далеко не на першому місці.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Розмови заради розмов

За словами Лубінця, він неодноразово намагався налагодити співпрацю із російським офісом уповноваженої з прав людини Тетяною Москальковою заради визволення з полону українців.

"Вона та її інституція завжди погоджувались, мовляв, так, давайте співпрацювати, але результату не було", — пояснив український омбудсмен.

Він припустив, що росіянам важливий був сам факт спілкування, а не результати.

Брехня Москалькової

Дмитро Лубінець викрив брехню Тетяни Москалькової про взаємодію двох омбудсменів.

"У нас був період, коли Москалькова сказала: "Я з Лубінцем практично кожного дня на контакті", але це неправда", — наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

В цілому, зазначив Лубінець, у спілкуванні з російською колегою немає нічого, що заважало б спілкуванню — крім того, що росіяни не дуже прагнуть досягти якогось результату.

Нагадаємо, що у січні на переговорах Лубінець і Москалькова домовилися про обмін 40 військовополонених.

Фото: Telegram Лубінця