Штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о провокации рф: подробности
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обвинил государство-агрессора россию в осуществлении провокации. В россии заявили о проведении "гуманитарных мероприятий" с участием представителей Коордштаба, однако эта информация не соответствует действительности.
Об этом говорится в заявлении Штаба по вопросам обращения с военнопленными.
-
Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах
-
Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов и рассказала, где искать помощь
-
Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут
-
Старый Салтов – год после оккупации
-
Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает свою работу: детали
-
Бывшего мужа супермодели Ратаковски обвинили в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним
-
Крым "обеспечит" водой: оккупанты затеяли в селах Запорожья масштабную программу
-
Своих не бросают: российским мобилизованным выдали свечи, якобы оберегающие от пуль
-
В Хмельницкой области приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который насиловал ребенка
-
Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений
Что известно
"Дежава-агрессор начала инициировать так называемые "гуманитарные мероприятия" на своей территории, в которых анонсирует участие украинских должностных лиц, в частности представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными. С российской стороны в таких мероприятиях якобы готовы участвовать депутаты госдумы и представители террористических организаций", — отмечается в заявлении.
В Коордштабе отмечают, что информация об участии в каких-либо очных или заочных мероприятиях, инициированных российской стороной, представителей Украины не соответствует действительности.
"Такие анонсы и заявления призваны дискредитировать украинских чиновников и госслужащих. Подобные провокации являются формой вражеской ИПСО. Под прикрытием гуманной цели они на самом деле призваны дублировать работу международных организаций, которые страна-агрессор не допускает к местам содержания пленных и гражданских заложников, а также депортированных детей", – говорится в сообщении.
Штаб также призвал российскую сторону выполнять Женевские конвенции, обеспечить беспрепятственный и полный доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания, "а не заниматься псевдоинициативами в целях пропаганды".
"Работа, которую Координационный штаб ведет для освобождения всех наших граждан из вражеской неволи, проводится в закрытом режиме и не предусматривает участия в этом процессе неуполномоченных лиц. российской пропаганды", — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представила доклад об обращении с военнопленными. Она заявила о беспокойстве "внесудебными" казнями 25 российских и 15 украинских пленных солдат.
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на выводы миссии ООН. Он подчеркнул, что Украина полностью придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций, а россия начала войну и блокирует доступ к украинским военнопленным.
Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что российская омбудсман Москалькова общается с украинским коллегой Лубинцем, предположительно, ради самого факта общения. Результат для россиян – далеко не на первом месте.