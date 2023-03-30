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Штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о провокации рф: подробности

30 марта 2023 18:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Штаб по вопросам обращения с военнопленными выступил с заявлением
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обвинил государство-агрессора россию в осуществлении провокации. В россии заявили о проведении "гуманитарных мероприятий" с участием представителей Коордштаба, однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении Штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно

"Дежава-агрессор начала инициировать так называемые "гуманитарные мероприятия" на своей территории, в которых анонсирует участие украинских должностных лиц, в частности представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными. С российской стороны в таких мероприятиях якобы готовы участвовать депутаты госдумы и представители террористических организаций", — отмечается в заявлении.

В Коордштабе отмечают, что информация об участии в каких-либо очных или заочных мероприятиях, инициированных российской стороной, представителей Украины не соответствует действительности.

"Такие анонсы и заявления призваны дискредитировать украинских чиновников и госслужащих. Подобные провокации являются формой вражеской ИПСО. Под прикрытием гуманной цели они на самом деле призваны дублировать работу международных организаций, которые страна-агрессор не допускает к местам содержания пленных и гражданских заложников, а также депортированных детей", – говорится в сообщении.

Штаб также призвал российскую сторону выполнять Женевские конвенции, обеспечить беспрепятственный и полный доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания, "а не заниматься псевдоинициативами в целях пропаганды".

"Работа, которую Координационный штаб ведет для освобождения всех наших граждан из вражеской неволи, проводится в закрытом режиме и не предусматривает участия в этом процессе неуполномоченных лиц. российской пропаганды", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представила доклад об обращении с военнопленными. Она заявила о беспокойстве "внесудебными" казнями 25 российских и 15 украинских пленных солдат.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на выводы миссии ООН. Он подчеркнул, что Украина полностью придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций, а россия начала войну и блокирует доступ к украинским военнопленным.

Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что российская омбудсман Москалькова общается с украинским коллегой Лубинцем, предположительно, ради самого факта общения. Результат для россиян – далеко не на первом месте.

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