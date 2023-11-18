Шотландія спробує вступити до ЄС

Європейський парламент. Фото: REUTERS/Yves Herman

Уряд Шотландії, яка входить до складу Великої Британії, спробує вступити до Європейського Союзу як незалежна країна. Він представив позиційний документ, у якому викладає аргументи на користь приєднання.

Про це йдеться у документі, а також колонці першого міністра Шотландії Хумзи Юсафи для Politico.

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У документі йдеться, що Шотландія та Європейський Союз поділяють спільні цінності. Там зазначено, що країна повністю прихильна до верховенства міжнародного права та захисту прав людини.

Уряд повторив позицію Шотландської національної партії, яка зараз перебуває при владі, що голосування за незалежність країни влада розглядатиме як мандат на початок перемовин про вступ до Євросоюзу.

Politico зазначає, що неформально уряд Шотландії вказує на те, що документ спрямований першочергово на держави-члени ЄС, щоб показати переваги членства країни та заспокоїти побоювання окремих держав.

"З огляду на те, що процес вступу до ЄС ґрунтується на заслугах, цей шотландський уряд чітко усвідомлює, що Шотландія матиме всі можливості для того, щоб плавно й швидко виконати вимоги процесу вступу відповідно до статті 49 Договору про заснування ЄС", — йдеться у документі.

Серед труднощів згадується створення національної валюти на тлі необхідності запровадити євро, а також невизначеність щодо майбутніх кордонів із Англією та перевірок між ними.

Нагадаємо, Угорщина може зірвати процес перемовин України в Євросоюз. Таким чином, офіційний Будапешт може перешкоджати одностайному рішенню грудневого саміту країн ЄС.

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