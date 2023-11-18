Шотландия попытается вступить в ЕС

Европейский парламент. Фото: REUTERS/Yves Herman

Правительство Шотландии, входящей в состав Великобритании, попытается вступить в Европейский Союз как независимая страна. Оно представило позиционный документ, в котором излагает аргументы в пользу присоединения.

Об этом говорится в документе, а также колонке первого министра Шотландии Хумзы Юсафы для Politico.

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В документе говорится, что Шотландия и Европейский Союз разделяют общие ценности. Там указано, что страна полностью привержена верховенству международного права и защите прав человека.

Правительство повторило позицию Шотландской национальной партии, которая сейчас находится у власти, что голосование за независимость страны власти будут рассматривать как мандат на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Politico отмечает, что неформально правительство Шотландии указывает на то, что документ направлен в первую очередь на государства-члены ЕС, чтобы показать преимущества членства страны и успокоить опасения отдельных государств.

"Учитывая то, что процесс вступления в ЕС основывается на заслугах, это шотландское правительство четко осознает, что Шотландия будет иметь все возможности для того, чтобы плавно и быстро выполнить требования процесса вступления в соответствии со статьей 49 Договора об учреждении ЕС", — говорится в документе.

Среди трудностей упоминается создание национальной валюты на фоне необходимости введения евро, а также неопределенности будущих границ с Англией и проверок между ними.

Напомним, Венгрия может сорвать процесс переговоров Украины в Евросоюз. Таким образом, официальный Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.

Также мы писали, что от вступления в Европейский Союз украинцы ожидают уменьшения коррупции в стране. Однако больше всего их пугает повышение цен из-за членства в ЕС.