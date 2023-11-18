Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Шотландия попытается вступить в ЕС arrow

Шотландия попытается вступить в ЕС

18 ноября 2023 09:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шотландия попытается вступить в ЕС
Европейский парламент. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительство Шотландии, входящей в состав Великобритании, попытается вступить в Европейский Союз как независимая страна. Оно представило позиционный документ, в котором излагает аргументы в пользу присоединения.

Об этом говорится в документе, а также колонке первого министра Шотландии Хумзы Юсафы для Politico.

Читайте также:

Шотландия попытается стать членом ЕС

В документе говорится, что Шотландия и Европейский Союз разделяют общие ценности. Там указано, что страна полностью привержена верховенству международного права и защите прав человека.

Правительство повторило позицию Шотландской национальной партии, которая сейчас находится у власти, что голосование за независимость страны власти будут рассматривать как мандат на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Politico отмечает, что неформально правительство Шотландии указывает на то, что документ направлен в первую очередь на государства-члены ЕС, чтобы показать преимущества членства страны и успокоить опасения отдельных государств.

"Учитывая то, что процесс вступления в ЕС основывается на заслугах, это шотландское правительство четко осознает, что Шотландия будет иметь все возможности для того, чтобы плавно и быстро выполнить требования процесса вступления в соответствии со статьей 49 Договора об учреждении ЕС", — говорится в документе.

Среди трудностей упоминается создание национальной валюты на фоне необходимости введения евро, а также неопределенности будущих границ с Англией и проверок между ними.

Напомним, Венгрия может сорвать процесс переговоров Украины в Евросоюз. Таким образом, официальный Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.

Также мы писали, что от вступления в Европейский Союз украинцы ожидают уменьшения коррупции в стране. Однако больше всего их пугает повышение цен из-за членства в ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Актуальное по теме