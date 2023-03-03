Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Шольц та Байден проведуть переговори у Вашингтоні: які претензії президент США може висловити arrow

Шольц та Байден проведуть переговори у Вашингтоні: які претензії президент США може висловити

3 березня 2023 08:31
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шольц та Байден проведуть переговори у Вашингтоні: які претензії президент США може висловити
Джо Байден та Олаф Шольц
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде у Вашингтон. Він поспілкується з президентом США Джо Байденом. Одна з головних тем розмови — війна росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Деталі

Шольц може опинитися під тиском Байдена через боротьбу за виробництво достатньої кількості боєприпасів для лінії фронту. Найімовірніше, лідери обговорять шляхи більш тісної співпраці щодо збільшення обсягів виробництва.

"Українські війська зіткнулися з новим російським наступом, оскільки війна триває вже другий рік, і постачання зброї буде вирішальним фактором у визначенні того, як розгортатимуться бойові дії", — йдеться в повідомленні. 

США та Німеччина вже домовилися про відправку бойових танків і ракет Patriot в Україну на початку 2023, однак ЗСУ чекають на більшу частину цього обладнання. 

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповідав журналістам, що Байден та Шольц можуть обговорити свої нещодавні розмови із Зеленським, майбутній саміт НАТО і відносини з Китаєм.

Високопоставлений представник адміністрації сказав, що обидва лідери зустрінуться приблизно на годину. Ймовірно, що вони проведуть значну частину часу віч-на-віч.

Основні питання, на які варто звернути увагу:

Снаряди 

Президент України та його союзники все частіше говорять про нестачу боєприпасів, і Шольц намагається забезпечити постачання в таких країнах, як Бразилія і Катар, але без особливого успіху. 

Берлін вивчає можливість спільних закупівель в рамках ЄС, але брюссельська бюрократія може сповільнити цей процес. Одним з можливих рішень могло б стати перенесення частини виробництва до США.

Танки

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що уряд Німеччини погодився відправити в Україну бойові танки Leopard 2 лише за умови, що США надішлють танки Abrams. Після цього речник уряду Шольца Вольфганг Бюхнер заперечив Саллівану і наполягав на тому, що такого зв'язку ніколи не було.

Китай

Українсько-російська пропозиція, яку Пекін виклав минулого місяця, додає Байдену і Шольцу додатковий рівень складності. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан. Він був запроваджений через загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці Штатів, яку становлять дії росії в Україні.

Також ми писали, Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї. Таким чином уряд Німеччини хоче краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення росії.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:15 В Чорному морі зменшилась кількість ракетоносіїв, втім загроза не минула

09:59 Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка

09:55 Влада знову планує терміново збільшити витрати на оборону: що хочуть реалізувати

09:55 ​​​​​​​Чи буде Китай постачати зброю росії: прогноз секретаря РНБО Данілова

09:53 На північній околиці Києва можуть лунати вибухи: у КМВА назвали причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:38 У Monobank розповіли, скільки коштів на армію українці зібрали за рік

09:38 У Флориді від амеби помер чоловік, який промив ніс водою з-під крана

09:32 ​​​​​​​Данілов розповів, чи вплине постачання ATACMS на деокупацію України

09:31 "Покарали "Реал" за самовпевненість": Гаві назвав причину перемоги "Барселони"

Новина з відео

09:17 На Полтавщині наркодилер влаштував дощ з коноплі: відео розірвало соцмережі

Новина з відео

09:17 На Полтавщині наркодилер влаштував дощ з коноплі: відео розірвало соцмережі

Новина з відео

08:42Птахи Мадяра "вилітають": командир тактичної аеророзвідки заявив про вихід з Бахмута

Новина з відео

08:13В Запоріжжі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку знайшли ще два тіла

Новина з відео

06:15 Автогол вирішив долю першого Ель Класико у півфіналі Кубка Іспанії: який рекорд встановили

Новина з відео

22:35 У Підмосков'ї стався потужний вибух: з'явилося відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Чи був причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії: Блінкен озвучив позицію спецслужб США

Новина з відео

21:53"Ключова увага Бахмуту": Зеленський провів засідання Ставки

Новина з відео

21:36 У Гонконзі палає 42-поверховий хмарочос: що відомо

Новина з відео

19:45 Окупанти вже побоюються західних поставок зброї, — перехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Новина з фото

06:45Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

06:23 Українці можуть самостійно збільшити пенсію: які є дієві способи

20:03Роналду завоював 33 титули: нове досягнення Кріштіану

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Ексклюзив

18:15Деокупація Криму: як ворог готується зустріти ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Актуальне по темі

None 3 Березень 10:16

В Чорному морі зменшилась кількість ракетоносіїв, втім загроза не минула

None 3 Березень 09:59

Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка

None 3 Березень 10:11

Влада знову планує терміново збільшити витрати на оборону: що хочуть реалізувати

None 3 Березень 09:53

На північній околиці Києва можуть лунати вибухи: у КМВА назвали причину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB