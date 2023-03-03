Шольц та Байден проведуть переговори у Вашингтоні: які претензії президент США може висловити
Сьогодні, 3 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде у Вашингтон. Він поспілкується з президентом США Джо Байденом. Одна з головних тем розмови — війна росії проти України.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Деталі
Шольц може опинитися під тиском Байдена через боротьбу за виробництво достатньої кількості боєприпасів для лінії фронту. Найімовірніше, лідери обговорять шляхи більш тісної співпраці щодо збільшення обсягів виробництва.
"Українські війська зіткнулися з новим російським наступом, оскільки війна триває вже другий рік, і постачання зброї буде вирішальним фактором у визначенні того, як розгортатимуться бойові дії", — йдеться в повідомленні.
США та Німеччина вже домовилися про відправку бойових танків і ракет Patriot в Україну на початку 2023, однак ЗСУ чекають на більшу частину цього обладнання.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповідав журналістам, що Байден та Шольц можуть обговорити свої нещодавні розмови із Зеленським, майбутній саміт НАТО і відносини з Китаєм.
Високопоставлений представник адміністрації сказав, що обидва лідери зустрінуться приблизно на годину. Ймовірно, що вони проведуть значну частину часу віч-на-віч.
Основні питання, на які варто звернути увагу:
Снаряди
Президент України та його союзники все частіше говорять про нестачу боєприпасів, і Шольц намагається забезпечити постачання в таких країнах, як Бразилія і Катар, але без особливого успіху.
Берлін вивчає можливість спільних закупівель в рамках ЄС, але брюссельська бюрократія може сповільнити цей процес. Одним з можливих рішень могло б стати перенесення частини виробництва до США.
Танки
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що уряд Німеччини погодився відправити в Україну бойові танки Leopard 2 лише за умови, що США надішлють танки Abrams. Після цього речник уряду Шольца Вольфганг Бюхнер заперечив Саллівану і наполягав на тому, що такого зв'язку ніколи не було.
Китай
Українсько-російська пропозиція, яку Пекін виклав минулого місяця, додає Байдену і Шольцу додатковий рівень складності.
Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан. Він був запроваджений через загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці Штатів, яку становлять дії росії в Україні.
Також ми писали, Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї. Таким чином уряд Німеччини хоче краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення росії.