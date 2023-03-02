Шольц заявив, що путін не готовий до переговорів про справедливий мир
Російський диктатор володимир путін не готовий до мирних переговорів. Президент росії контактує із Заходом та Україною винятково через погрози, як у випадку із призупиненням участі у договорі СНО-ІІІ.
Про це федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час свого виступу у бундестазі.
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Путін не хоче переговорів
Шольц, виступаючи перед депутатами бундестага, заявив, що переговори з росією зараз неможливі через позицію володимира путіна.
"Чи готовий взагалі Путін до переговорів про повернення цих принципів та справедливого миру? На цей момент ніщо не вказує на це", — наголосив федеральний канцлер ФРН.
Формат взаємодії путіна з Заходом
Шольц наголосив, що кремлівський диктатор воліє контактувати із західними демократіями тільки на рівні погроз.
Такою, нагадав голова німецького уряду, є, зокрема, обіцянка призупинити участь у договорі про стратегічне наступальне озброєння, про що володимир путін заявив у лютому під час виступу перед депутатами Федеральних зборів російської федерації.
Нагадаємо, 28 лютого прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив про готовність путіна до переговорів із лідерами Німеччини та Франції. Проте, стверджує він, останнім часом жодних ініціатив з їхнього боку не було.
Фото: Facebook Шольца