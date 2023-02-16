У Білому домі анонсували візит Олафа Шольца до США

Шольц на початку березня зустрінеться з Байденом: про що говоритимуть політики
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку березня зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Відомо, що ця зустріч буде приурочена роковинам вторгнення росії до України.
Про це інформує пресслужба Білого дому.
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Як розповіла прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, візит Олафа Шольца до США є можливістю підтвердити глибокі зв'язки дружби між США та Німеччиною.
"На річницю жорстокого вторгнення росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", — сказала вона.
Окрім того, Шольц та Байден розглянуть подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки.
"Зокрема роботу над спільними викликами, які створює Китай, і нашу співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що незабаром Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Польщу, де зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.
Поки, що польська сторона не коментує цю інформацію, ймовірно, з метою безпеки. Однак, як пишуть ЗМІ, у Польщі може бути представлений "мирний план" Зеленського.