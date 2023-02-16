У Білому домі анонсували візит Олафа Шольца до США

Політики розглянуть подальше співробітництво з питань глобальної безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку березня зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Відомо, що ця зустріч буде приурочена роковинам вторгнення росії до України.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

Деталі

Як розповіла прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, візит Олафа Шольца до США є можливістю підтвердити глибокі зв'язки дружби між США та Німеччиною.

"На річницю жорстокого вторгнення росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", — сказала вона.

Окрім того, Шольц та Байден розглянуть подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки.

"Зокрема роботу над спільними викликами, які створює Китай, і нашу співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що незабаром Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Польщу, де зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.

Поки, що польська сторона не коментує цю інформацію, ймовірно, з метою безпеки. Однак, як пишуть ЗМІ, у Польщі може бути представлений "мирний план" Зеленського.