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Зеленський та Байден зустрінуться у Польщі, — ЗМІ

15 лютого 2023 16:55
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
ЗМІ пишуть, що Зеленський та Байден зустрінуться у Польщі
Лідери зустрінуться вдруге з початку року
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, найближчим часом відвідає Польщу з офіційним візитом. Там він зустрінеться, зокрема, з президентом США Джо Байденом.

Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

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Деталі

З початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року український лідер відвідав лише чотири столиці. Він був у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі. До Польщі він приїжджав двічі — 22 грудня 2022 року, повертаючись із США, він зустрівся в Жешуві з Анджеєм Дудою. Другий раз лідери зустрілися 9 лютого цього року теж в Жешуві.

У Польщі очікується, що новий приїзд Зеленського стане офіційним візитом.

"Ми закінчуємо підготовку до нього (візиту. — Ред.)", — кажуть джерела видання в українській владі.

Візит Зеленського відбудеться, швидше за все, з нагоди перебування президента Джо Байдена у Варшаві або Жешуві.

Польська сторона не коментує повідомлення про запланований візит, прикриваючись міркуваннями безпеки. Як стверджують джерела польської сторони, у Польщі та на форумі ООН може бути представлений "мирний план" Зеленського.

"Мирний план"

Українські та європейські дипломати стверджують, що команда Зеленського наразі наповнює мирний план конкретним змістом. Свої ідеї вона має намір представити на першу річницю російського вторгнення, 24 лютого 2023 року, або близько до цієї дати.

Офіційні представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких можливих переговорах, на яких вона, ймовірно, вимагатиме значних поступок від росії, буде залежати від її позиції на полі бою, а тому Київ хоче підготуватися до можливих мирних переговорів, здобувши воєнні перемоги.

Відомо також, що у листопаді Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з росією, які передбачають 10 пунктів. 

Він наголосив, що є набір рішень — і він хоче, щоб розмова про це була публічною, а не залаштунковою, "щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками".

У рф заявили, що ні про який "мирний план" не знають.

"Кремлю нічого невідомо про те, що Україна нібито готує новий мирний план. У москві чули заяви Зеленського про мирне врегулювання, але вони були зроблені без урахування нинішніх реалій", — сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, у кремлі заявили, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що армія окупантів не буде йти із захоплених територій і повертати їх під контроль Києву. У рф зазначили, що ніякого "мирного плану" існувати не може, враховуючи "сьогоднішні реалії".

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