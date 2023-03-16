Шмыгаль встретился с премьер-министром Латвии: что обсудили лидеры

Денис Шмигаль и Кришьянис Кариньш

В четверг, 16 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Лидеры обсудили новые логистические пути и возобновление инфраструктуры Черниговщины.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Детали встречи

Шмыгаль напомнил, что Украина является частью европейской системы TEN-T, позволяющей ей совместно с Латвией, другими балтийскими странами и Польшей работать над новыми логистическими путями и направлениями. Это перспектива для многосторонней кооперации и изменения логистики на европейском континенте.

"Благодарен Латвии за решение участвовать в проектах восстановления инфраструктуры Черниговской области. Совместными усилиями восстановим Украину и безопасность во всей Европе", — поблагодарил премьер.

Напомним, 14 марта премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с официальным визитом прибыла в Украину. Она встретилась с Президентом Владимиром Зеленским.

В частности, было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма. Обсудили политику и имплементацию украинской формулы мира.

В заключение по результатам встречи была подписана Совместная декларация между странами.

Фото: Правительственный портал