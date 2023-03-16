Шмыгаль встретился с премьер-министром Латвии: что обсудили лидеры
В четверг, 16 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Лидеры обсудили новые логистические пути и возобновление инфраструктуры Черниговщины.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль в своем Telegram.
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Детали встречи
Шмыгаль напомнил, что Украина является частью европейской системы TEN-T, позволяющей ей совместно с Латвией, другими балтийскими странами и Польшей работать над новыми логистическими путями и направлениями. Это перспектива для многосторонней кооперации и изменения логистики на европейском континенте.
"Благодарен Латвии за решение участвовать в проектах восстановления инфраструктуры Черниговской области. Совместными усилиями восстановим Украину и безопасность во всей Европе", — поблагодарил премьер.
Напомним, 14 марта премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с официальным визитом прибыла в Украину. Она встретилась с Президентом Владимиром Зеленским.
В частности, было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма. Обсудили политику и имплементацию украинской формулы мира.
В заключение по результатам встречи была подписана Совместная декларация между странами.
Фото: Правительственный портал