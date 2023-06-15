Шмигаль зустрівся із прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен

Очільниця данського уряду Метте Фредеріксен. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Денис Шмигаль і Метте Фредеріксен обговорили російський теракт на Каховській ГЕС та допомогу постраждалим українським регіонам. Зокрема, голова уряду України запросив данські компанії взяти участь у будівництві водогону до Миколаєва.

Про це прем’єр-міністр України повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Зустріч двох прем’єрів

Очільник українського уряду Денис Шмигаль зустрівся із данською колегою Метте Фредеріксен.

Прем’єр-міністри двох європейських країн обговорили російський теракт на Каховській гідроелектростанції.

Денис Шмигаль наголосив, що проти Російської Федерації необхідно посилити санкції — зокрема, проти ядерної та ракетної галузей країни-агресора.

Гуманітарна допомога Данії

Прем’єр-міністр України наголосив на важливості данської допомоги Україні у контексті теракту на Каховській ГЕС.

Він нагадав, що Данія з початку повномасштабної війни допомагає Миколаївській області відновлювати зруйновану російськими окупантами інфраструктуру.

Інфраструктурна співпраця

Денис Шмигаль зазначив, що український уряд ухвалив рішення про будівництво нового водогону для Миколаєва.

Український прем’єр запросив данський бізнес приєднатися до реалізації цього важливого інфраструктурного об’єкту.

Шмигаль про зустріч із очільницею данського уряду

Нагадаємо, у травні уряд Данії заявив, що у війні наступив "дуже критичний момент". Через це військова допомога має бути збільшена на 7,5 мільярда датських крон цього року та ще на 10,4 мільярда датських крон у 2024 році.