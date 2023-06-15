Шмыгаль встретился с премьер-министром Дании Фредериксен
Денис Шмыгаль и Мэтте Фредериксен обсудили российский теракт на Каховской ГЭС и помощь пострадавшим украинским регионам. В частности, глава правительства Украины пригласил датские компании принять участие в строительстве водопровода в Николаев.
Об этом премьер-министр Украины сообщил на своем Telegram-канале.
Встреча двух премьеров
Глава украинского правительства Денис Шмигаль встретился с датской коллегой Мэтте Фредериксен.
Премьер-министры двух европейских стран обсудили российский теракт на Каховской гидроэлектростанции.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что против Российской Федерации необходимо ужесточить санкции, в частности, против ядерной и ракетной отраслей страны-агрессора.
Гуманитарная помощь Дании
Премьер-министр Украины отметил важность датской помощи Украине в контексте теракта на Каховской ГЭС.
Он напомнил, что Дания с начала полномасштабной войны помогает Николаевской области восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру.
Инфраструктурное сотрудничество
Денис Шмыгаль отметил, что украинское правительство приняло решение о строительстве нового водопровода для Николаева.
Украинский премьер пригласил датский бизнес присоединиться к реализации этого важного инфраструктурного объекта.
Напомним, в мае правительство Дании заявило, что в войне наступил "очень критический момент". Поэтому военная помощь должна быть увеличена на 7,5 миллиарда датских крон в этом году и еще на 10,4 миллиарда датских крон в 2024 году.