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Шмыгаль встретился с премьер-министром Дании Фредериксен

15 июня 2023 14:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Шмыгаль встретился с премьер-министром Дании Фредериксен
Глава датского правительства Мэтте Фредериксен. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Денис Шмыгаль и Мэтте Фредериксен обсудили российский теракт на Каховской ГЭС и помощь пострадавшим украинским регионам. В частности, глава правительства Украины пригласил датские компании принять участие в строительстве водопровода в Николаев.

Об этом премьер-министр Украины сообщил на своем Telegram-канале.

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Встреча двух премьеров

Глава украинского правительства Денис Шмигаль встретился с датской коллегой Мэтте Фредериксен.

Премьер-министры двух европейских стран обсудили российский теракт на Каховской гидроэлектростанции.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что против Российской Федерации необходимо ужесточить санкции, в частности, против ядерной и ракетной отраслей страны-агрессора.

Гуманитарная помощь Дании

Премьер-министр Украины отметил важность датской помощи Украине в контексте теракта на Каховской ГЭС.

Он напомнил, что Дания с начала полномасштабной войны помогает Николаевской области восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру.

Инфраструктурное сотрудничество

Денис Шмыгаль отметил, что украинское правительство приняло решение о строительстве нового водопровода для Николаева.

Украинский премьер пригласил датский бизнес присоединиться к реализации этого важного инфраструктурного объекта.

Шмигаль о встрече с главой датского правительства
Шмыгаль о встрече с главой датского правительства

Напомним, в мае правительство Дании заявило, что в войне наступил "очень критический момент". Поэтому военная помощь должна быть увеличена на 7,5 миллиарда датских крон в этом году и еще на 10,4 миллиарда датских крон в 2024 году.

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