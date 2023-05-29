Данія готується надати Україні "мільярди допомоги"

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Фото з відкритих джерел

Уряд Данії заявив, що у війні наступив "дуже критичний момент". Через це військова допомога має бути збільшена на 7,5 мільярдів датських крон цього року та ще на 10,4 мільярда датських крон у 2024 році.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в інтервʼю виданню DR Nyheder.

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Як зазначають у Данії, зараз війна проходить складний період, а тому Україні необхідна численна допомога.

"Війна в Україні відбувається в дуже критичний час із серйозною ситуацією на полі бою , і тому Україні потрібна вся підтримка, яку вона може отримати", — каже Метте Фредеріксен.

Тепер уряд виділить 7,5 мільярдів датських крон.

Загалом це означатиме 14,5 мільярдів датських крон у фонд цього року. А наступного року уряд кине до фонду ще 10,4 млрд. Гроші надходять, за словами премʼєрки, із "соціального фонду".

Зазначається, що фонд було створено в березні, коли більшість у парламенті Данії погодилася внести в нього 7 мільярдів датських крон.

"Саме зараз українцям потрібна наша зброя і наша підтримка, тому це терміново . Але нічого не вказує на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо більше десяти мільярдів у 2024 році", – каже прем’єрка.

Нагадаємо, раніше ми писали, Україна звернулося до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. А також закликало офіційний Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції". Резніков нагадав, що Австралія під час повномасштабного вторгнення РФ завжди підтримувала Україну і зробила "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

Додамо, компанія Boeing представила новий військовий безпілотник Ghost Bat. Інженери корпорації спроєктували його на замовлення Королівських ВПС Австралії. Вже відбулися перші випробування.