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Шмигаль зустрівся із главою МЗС Японії: що стало головною темою переговорів

9 вересня 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль зустрівся із главою МЗС Японії: що стало головною темою переговорів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МЗС Японії Йосімас Хаяші. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Японії Йосимасою Хаяші. У рамках зустрічі сторони обговорили фінансову допомогу, гуманітарну допомогу та санкції проти РФ.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

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Зустріч Шмигаля та глави МЗС Японії

"Великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною. Про це йшлося під час зустрічі з Міністром закордонних справ Японії Йошимасою Хаяші та представниками провідних японських компаній", — говорить Шмигаль.

Також прем'єр-міністр висловив подяку Японії за активну участь у підтримці незалежності України, включаючи економічну та гуманітарну допомогу, а також застосування заходів проти Росії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МЗС Японії Йосімаса Хаяші
Зустріч Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Японії. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МЗС Японії Йосімаса Хаяші
Зустріч Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Японії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Японська сторона вже виділила Україні 2,1 млрд доларів як макрофінансову допомогу, і відносини країн продовжують зміцнюватися.

"Ми високо оцінюємо роботу Японії в контексті G7 та ООН. Проаналізували можливу співпрацю в галузях житлового будівництва, глобальної продовольчої стабільності, розвитку малого та середнього підприємництва, а також гуманітарного знешкодження мін", — уточнив Шмигаль.

При цьому він добавив, що Україна націлена на створення комфортного середовища для інвесторів, і сподівається на активну участь японських компаній у проєкті Дія.City, який надає особливі економічні умови.

Нагадаємо, що у суботу, 9 вересня, до Києва прибув міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі. Відомо, що це перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення.

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