Шмигаль зустрівся із главою МЗС Японії: що стало головною темою переговорів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Японії Йосимасою Хаяші. У рамках зустрічі сторони обговорили фінансову допомогу, гуманітарну допомогу та санкції проти РФ.
Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.
Зустріч Шмигаля та глави МЗС Японії
"Великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною. Про це йшлося під час зустрічі з Міністром закордонних справ Японії Йошимасою Хаяші та представниками провідних японських компаній", — говорить Шмигаль.
Також прем'єр-міністр висловив подяку Японії за активну участь у підтримці незалежності України, включаючи економічну та гуманітарну допомогу, а також застосування заходів проти Росії.
Японська сторона вже виділила Україні 2,1 млрд доларів як макрофінансову допомогу, і відносини країн продовжують зміцнюватися.
"Ми високо оцінюємо роботу Японії в контексті G7 та ООН. Проаналізували можливу співпрацю в галузях житлового будівництва, глобальної продовольчої стабільності, розвитку малого та середнього підприємництва, а також гуманітарного знешкодження мін", — уточнив Шмигаль.
При цьому він добавив, що Україна націлена на створення комфортного середовища для інвесторів, і сподівається на активну участь японських компаній у проєкті Дія.City, який надає особливі економічні умови.
Нагадаємо, що у суботу, 9 вересня, до Києва прибув міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі. Відомо, що це перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення.