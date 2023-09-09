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Шмыгаль встретился с главой МИД Японии: что стало главной темой переговоров

9 сентября 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль встретился с главой МИД Японии: что стало главной темой переговоров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Японии Йосимас Хаяши. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой МИД Японии Йосимасой Хаяши. В рамках встречи стороны обсудили финансовую помощь, гуманитарную помощь и санкции против РФ.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Большой бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. Об этом шла речь во время встречи с Министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши и представителями ведущих японских компаний", — говорит Шмыгаль.

Также премьер-министр выразил благодарность Японии за активное участие в поддержке независимости Украины, включая экономическую и гуманитарную помощь, а также применение мер против России. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Японии Йосимаса Хаяши
Встреча Дениса Шмыгаля и министра иностранных дел Японии. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Японии Йосимаса Хаяши
Встреча Дениса Шмыгаля и министра иностранных дел Японии. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Японская сторона уже выделила Украине 2,1 млрд долларов в качестве макрофинансовой помощи, и отношения стран продолжают укрепляться.

"Мы высоко оцениваем работу Японии в контексте G7 и ООН. Проанализировали возможное сотрудничество в областях жилищного строительства, глобальной продовольственной стабильности, развития малого и среднего предпринимательства, а также гуманитарного обезвреживания мин", — уточнил Шмыгаль.

При этом он добавил, что Украина нацелена на создание комфортной среды для инвесторов, и надеется на активное участие японских компаний в проекте Дія.City, который предоставляет особые экономические условия.

Напомним, что в субботу, 9 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Известно, что это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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