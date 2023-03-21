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Шмыгаль заявил о важных принятых решениях в социальной сфере

21 марта 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины принял решения, направленные на улучшение социальной политики в Украине. Один из таких шагов — расширение круга лиц, которые могут получить специальный ваучер на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение. 

Об этом сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

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Важные решения

По словам Шмыгаля, ваучер, предоставляемый Центром занятости, может составлять более 25 тыс. гривен и поможет людям освоить новые навыки и профессии, необходимые на рынке труда. Это улучшит их шансы на трудоустройство и повысит общую конкурентоспособность украинской экономики.

Еще один важный шаг — поддержка пилотного проекта по переходу некоторых социальных учреждений на финансирование по модели медицинских гарантий. В настоящее время в Украине медицинским учреждениям выделяются выплаты за количество услуг, предоставленных пациентам, а не фиксированная сумма. Такая же модель будет использоваться в двух учреждениях Министерства социальной политики. Этот подход позволит улучшить качество предоставляемых услуг и повысить эффективность использования бюджетных средств.

В целом, такие решения являются важным шагом в улучшении социальной политики Украины, которая направлена на поддержку населения в трудные моменты и помощь в освоении новых навыков и профессий. Это также способствует повышению качества жизни украинцев и укреплению экономики страны в целом.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Именно поэтому "зерновое соглашение" должно быть бессрочным.

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