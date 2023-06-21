Шмигаль розповів про свій виступ на конференції у Лондоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сьогодні, 21 червня, у Лондоні розпочалась велика конференція з відновлення України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив там з промовою.

Про це прем'єр розповів у своєму Telegram.

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Шмигаль зазначив, що разом з Володимиром Зеленським дали старт Конференції з відновлення України в Лондоні. У своєму виступі прем'єр розповів про десять ключових аспектів відновлення нашої держави.

Українська делегація на великій конференції з відновлення України у Лондоні. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Українська делегація на великій конференції з відновлення України у Лондоні. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Українська делегація на великій конференції з відновлення України у Лондоні. Фото: t.me/Denys_Smyhal 1 / 3

Десять ключових аспектів в промові прем'єр-міністра України:

1. Оцінка збитків. За підрахунками української влади, станом на 24 лютого цього року потреба на відновлення становить 411 млрд доларів.

2. Шмигаль наголосив, що для України є два етапи відновлення: швидке та довгострокове. На так зване Rapid recovery потрібно 14,1 млрд доларів цього року.

3. Пріоритети швидкого відновлення. Йдеться про енергетику, гуманітарне розмінування, житло, критичну та соціальну інфраструктуру, підтримку економіки.

4. Архітектура відновлення.

"Створено посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення. Державне агентство відновлення, цільовий Фонд подолання наслідків агресії та посади заступників міністрів з відновлення в профільних відомствах", — зазначив український прем'єр.

5. Прозорість. Для контролю кожного етапу кожного проєкту відновлення Україна презентувала екосистему DREAM.

6. Параметричний підхід та build back better. Обов'язковими параметрами нової інфраструктури має бути безпека, безбарʼєрність, енергоефективність, зелені технології.

7. Регіональний підхід. Уже понад 300 територіальних громад України уклали 1,5 тис. партнерських договорів. Цьому допомагають майже 60 країн світу.

8. Джерела фінансування відновлення: російські конфісковані активи, кошти українського бюджету, допомога міжнародних партнерів.

9. Залучення приватного сектору. Шмигаль наголосив, що усі, хто інвестує в Україну сьогодні, отримають надзвичайні можливості та перспективи в наступні роки.

10. Україна змінюється.

"Відбудова України — це нова якість інституцій, новий простір для життя, нова європейська Україна. Заплановані зміни та реформи чітко відповідають нашим прагненням стати членом ЄС", — пояснив прем'єр.

Нагадаємо, 21 червня на великій конференції з відновлення України у Лондоні також виступив Президент України Володимир Зеленський. Він зробив важливу заяву — оголосив пʼять напрямків, в яких почали створювати основи для миру.