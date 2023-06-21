Шмыгаль рассказал о своем выступлении на конференции в Лондоне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сегодня, 21 июня, в Лондоне началась большая конференция по восстановлению Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с речью.

Об этом премьер рассказал в своем Telegram.

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Шмыгаль отметил, что вместе с Владимиром Зеленским дали старт Конференции по восстановлению Украины в Лондоне. В своем выступлении премьер рассказал о десяти ключевых аспектах восстановления нашего государства.

Украинская делегация на обширной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украинская делегация на обширной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украинская делегация на обширной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Фото: t.me/Denys_Smyhal 1/3 _ 3

Десять ключевых аспектов в речи премьер-министра Украины:

1. Оценка ущерба. По подсчетам украинских властей, по состоянию на 24 февраля этого года потребность в восстановлении составляет 411 млрд долларов.

2. Шмыгаль подчеркнул, что для Украины есть два этапа восстановления: быстрое и долгосрочное. На так называемое Rapid recovery нужно 14,1 млрд долларов в этом году.

3. Приоритеты быстрого восстановления. Речь идет об энергетике, гуманитарном разминировании, жилье, критической и социальной инфраструктуре, поддержке экономики.

4. Архитектура обновления.

"Создана должность вице-премьер-министра по восстановлению. Государственное агентство восстановления, целевой Фонд преодоления последствий агрессии и должности заместителей министров по восстановлению в профильных ведомствах", — отметил украинский премьер.

5. Прозрачность. Для контроля каждого этапа каждого проекта восстановления Украина представила экосистему DREAM.

6. Параметрический подход и build back better. Обязательными параметрами новой инфраструктуры должны быть безопасность, безбарьерность, энергоэффективность, зеленые технологии.

7. Региональный подход. Уже более 300 территориальных громад Украины заключили 1,5 тыс. партнерских договоров. Этому помогают около 60 стран мира.

8. Источники финансирования обновления: российские конфискованные активы, средства украинского бюджета, помощь международных партнеров.

9. Привлечение частного сектора. Шмыгаль подчеркнул, что все, кто инвестирует в Украину сегодня, получат чрезвычайные возможности и перспективы в последующие годы.

10. Украина меняется.

"Восстановление Украины — это новое качество институтов, новое пространство для жизни, новая европейская Украина. Запланированные изменения и реформы четко отвечают нашим стремлениям стать членом ЕС", — объяснил премьер.

Напомним, 21 июня на обширной конференции по восстановлению Украины в Лондоне также выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Он сделал важное заявление — объявил пять направлений, в которых начали создавать основы для мира.