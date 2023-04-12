Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Шмигаль розпочав робочий візит у США: чого прем'єр очікує від поїздки arrow

Шмигаль розпочав робочий візит у США: чого прем'єр очікує від поїздки

12 квітня 2023 17:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шмигаль розпочав робочий візит у США: чого прем'єр очікує від поїздки
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з робочим візитом у США. Фото з Telegram Дениса Шмигаля
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів. Там у нього заплановано ряд зустрічей.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram. 

Читайте також:

Чого Шмигаль очікує від своєї поїздки до США

За словами прем'єр-міністра, від поїздки він очікує чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього, він сподівається на нові домовленості щодо підтримки України.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, 11 квітня Денис Шмигаль побував з робочим візитом у Канаді. Там він зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром — міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

В результаті візиту у Канаду Шмигаль домовився про нові санкції проти Росії, пакет допомоги для України та угоду про вільну торгівлю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB