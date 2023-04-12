Шмигаль розпочав робочий візит у США: чого прем'єр очікує від поїздки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з робочим візитом у США. Фото з Telegram Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів. Там у нього заплановано ряд зустрічей.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

Читайте також:

Чого Шмигаль очікує від своєї поїздки до США

За словами прем'єр-міністра, від поїздки він очікує чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього, він сподівається на нові домовленості щодо підтримки України.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, 11 квітня Денис Шмигаль побував з робочим візитом у Канаді. Там він зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром — міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

В результаті візиту у Канаду Шмигаль домовився про нові санкції проти Росії, пакет допомоги для України та угоду про вільну торгівлю.