Шмыгаль начал рабочий визит в США: чего премьер ожидает от поездки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 12 апреля, прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Там у него запланирован ряд встреч.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.
Чего Шмыгаль ждет от своей поездки в США
По словам премьер-министра, от поездки он ждет очередной военной и санкционной поддержки. Кроме того, он надеется на новые договоренности по поддержке Украины.
"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими. Рассчитываем на новые договоренности", — написал Шмыгаль.
Напомним, 11 апреля Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Канаде. Там он встретился с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром — министром финансов Канады Христеем Фриландом.
В результате визита в Канаду Шмыгаль договорился о новых санкциях против России, пакете помощи для Украины и соглашении о свободной торговле.