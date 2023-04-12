Шмыгаль начал рабочий визит в США: чего премьер ожидает от поездки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочим визитом в США. Фото из Telegram Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 12 апреля, прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Там у него запланирован ряд встреч.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

Читайте также:

Чего Шмыгаль ждет от своей поездки в США

По словам премьер-министра, от поездки он ждет очередной военной и санкционной поддержки. Кроме того, он надеется на новые договоренности по поддержке Украины.

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими. Рассчитываем на новые договоренности", — написал Шмыгаль.

Напомним, 11 апреля Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Канаде. Там он встретился с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром — министром финансов Канады Христеем Фриландом.

В результате визита в Канаду Шмыгаль договорился о новых санкциях против России, пакете помощи для Украины и соглашении о свободной торговле.