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Шмыгаль начал рабочий визит в США: чего премьер ожидает от поездки

12 апреля 2023 17:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шмыгаль начал рабочий визит в США: чего премьер ожидает от поездки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочим визитом в США. Фото из Telegram Дениса Шмыгаля
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 12 апреля, прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Там у него запланирован ряд встреч.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

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По словам премьер-министра, от поездки он ждет очередной военной и санкционной поддержки. Кроме того, он надеется на новые договоренности по поддержке Украины.

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими. Рассчитываем на новые договоренности", — написал Шмыгаль.

Напомним, 11 апреля Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Канаде. Там он встретился с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром — министром финансов Канады Христеем Фриландом.

В результате визита в Канаду Шмыгаль договорился о новых санкциях против России, пакете помощи для Украины и соглашении о свободной торговле.

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