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Шмигаль прибув до Канади: якою є програма візиту прем'єр-міністра

11 квітня 2023 07:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Шмигаль прибув до Канади: якою є програма візиту прем'єр-міністра
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Канаді / Фото: Telegram-канал голови уряду
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прилетів до Канади. Там, а також у США, очільник Кабінету міністрів проведе низку зустрічей на найвищому рівні.

Про це голова українського уряду повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Денис Шмигаль прибув із візитом до Канади.

Крім того, у програмі перебування українського прем’єр-міністра — відвідування Сполучених Штатів Америки.

Програма візиту українського прем’єра

У Канаді Шмигаль планує зустрітися зі своїм колегою, прем'єр-міністром цієї держави Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд.

У Сполучених Штатах на Шмигаля чекають зустрічі із тамтешніми високопосадовцями та участь у Spring Meetings.

"Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави", — наголосив очільник українського уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував канадській владі за додаткову фінансову допомогу. Загальний обсяг цієї допомоги, уже погодженої урядом Канади, становитиме 2,4 млрд канадських доларів.

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