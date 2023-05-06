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Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії у Великій Британії

6 травня 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії у Великій Британії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві. Фото: УНІАН / Ратинський В'ячеслав
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн. Він прибув до Лондона з нагоди коронації Чарльза ІІІ.

Про зустріч зі Шмигалем Фон дер Ляєн написала в Twitter.

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Прем’єр-міністр обговорив із президенткою Єврокомісії відбудову України та подальшу підтримку Євросоюзу у боротьбі проти російської агресії.

"Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на майбутню конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", — зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії. Там він проведе низку важливих зустрічей і візьме участь у коронації Чарльза ІІІ.

Також ми писали, що офіційна церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Служба розпочнеться об 11:00 за британським часом (13:00 — за київським часом) і триватиме близько трьох годин. В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко.

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