Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії у Великій Британії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві. Фото: УНІАН / Ратинський В'ячеслав

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн. Він прибув до Лондона з нагоди коронації Чарльза ІІІ.

Про зустріч зі Шмигалем Фон дер Ляєн написала в Twitter.

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Прем’єр-міністр обговорив із президенткою Єврокомісії відбудову України та подальшу підтримку Євросоюзу у боротьбі проти російської агресії.

"Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на майбутню конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", — зазначила фон дер Ляєн.

A very productive meeting with Prime Minister @Denys_Shmyhal



We discussed the EU's support for Ukraine's recovery and reconstruction in view of the Ukraine Recovery Conference in London in June.



The EU remains steadfast in its commitment to help Ukraine rebuild the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2023

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії. Там він проведе низку важливих зустрічей і візьме участь у коронації Чарльза ІІІ.

Також ми писали, що офіційна церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Служба розпочнеться об 11:00 за британським часом (13:00 — за київським часом) і триватиме близько трьох годин. В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко.