Шмигаль провел встречу с президентом Еврокомиссии в Великобритании

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляен. Фото: facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляен. Он прибыл в Лондон по случаю коронации Чарльза ІІІ.

О встрече со Шмигалем Фон дер Ляен написала в Twitter.

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Премьер-министр обсудил с президентом Еврокомиссии восстановление Украины и дальнейшую поддержку Евросоюза в борьбе с российской агрессией.

"Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", — отметила Фон дер Ляен.

A velmi productive meeting with Prime Minister @Denys_Shmyhal



Будет дискуссий о содействии ЕС для Украины восстановления и реконструкции в виду Украини восстановления конференции в Лондоне в Июне.



eu remains steadfast в его комитет на помощь Ukraine rebuild the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2023

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл в столицу Великобритании. Там он проведет ряд важных встреч и примет участие в коронации Чарльза ІІІ.

Также мы писали, что официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому времени) и продлится около трех часов. В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Общественное Культура". Ведущие живой трансляции – журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.