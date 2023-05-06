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Шмигаль провел встречу с президентом Еврокомиссии в Великобритании

6 мая 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Шмигаль провел встречу с президентом Еврокомиссии в Великобритании
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляен. Фото: facebook.com/dshmyhal
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляен. Он прибыл в Лондон по случаю коронации Чарльза ІІІ.

О встрече со Шмигалем Фон дер Ляен написала в Twitter.

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Премьер-министр обсудил с президентом Еврокомиссии восстановление Украины и дальнейшую поддержку Евросоюза в борьбе с российской агрессией.

"Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", — отметила Фон дер Ляен.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл в столицу Великобритании. Там он проведет ряд важных встреч и примет участие в коронации Чарльза ІІІ.

Также мы писали, что официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому времени) и продлится около трех часов. В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Общественное Культура". Ведущие живой трансляции – журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.

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