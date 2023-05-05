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Шмигаль прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ

5 травня 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Шмигаль прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram-канал Шмигаля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії. Там він проведе низку важливих зустрічей і візьме участь у коронації Чарльза ІІІ.

Про це голова українського уряду повідомив у себе в Telegram-каналі.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії.

"Починаємо працювати в Лондоні", — написав Шмигаль в Telegram.

Коронація і робота

Денис Шмигаль заявив, що разом із першою леді України Оленою Зеленською візьме участь у коронації нового британського монарха Чарльза ІІІ.

Крім того, у прем’єр-міністра України запланована низка зустрічей, які мають на меті зміцнення відносин із британськими політичними елітами.

"Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона ще учора, 4 травня.

Додамо, що офіційна церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Служба розпочнеться об 11:00 за британським часом (13:00 — за київським часом) і триватиме близько трьох годин. В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко.

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