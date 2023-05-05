Шмигаль прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії. Там він проведе низку важливих зустрічей і візьме участь у коронації Чарльза ІІІ.
Про це голова українського уряду повідомив у себе в Telegram-каналі.
Шмигаль у Лондоні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії.
"Починаємо працювати в Лондоні", — написав Шмигаль в Telegram.
Коронація і робота
Денис Шмигаль заявив, що разом із першою леді України Оленою Зеленською візьме участь у коронації нового британського монарха Чарльза ІІІ.
Крім того, у прем’єр-міністра України запланована низка зустрічей, які мають на меті зміцнення відносин із британськими політичними елітами.
"Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію", — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, що перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона ще учора, 4 травня.
Додамо, що офіційна церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Служба розпочнеться об 11:00 за британським часом (13:00 — за київським часом) і триватиме близько трьох годин. В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко.