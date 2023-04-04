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Шмыгаль провел встречу с министром Германии Робертом Габеком: что обсудили стороны

4 апреля 2023 14:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с вицеканцлером, министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Габеком.Немецкий бизнес готов расширить свое производство и наращивать присутствие на украинском рынке.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

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Стороны обсудили необходимые механизмы с представителями немецких компаний. Основной вопрос был о страховании военных рисков для бизнеса, что поможет активизировать экономическую деятельность в Украине. Уже существует пилотный проект с MIGA и первые проекты с американской компанией DFC, и в настоящее время рассматривается возможность создания подобного инструмента с Германией. 

Габек подчеркнул, что Украина обладает значительным потенциалом в сферах критического сырья, переработки и военных технологий, которые могут принести много преимуществ и перспектив для бизнеса. Кроме того, он выразил надежду на поддержку и участие Германии и немецких компаний в послевоенном обновлении Украины. 

"Украина имеет потенциал в сфере критического сырья, переработки и military-tech, которые могут принести много преимуществ и перспектив для бизнеса. Также рассчитываем на поддержку и участие Германии и немецких компаний в послевоенном обновлении нашего государства", — написал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Напомним, что в Черниговской области Владимир Зеленский встретился с Вицеканцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком. Обсудили актуальные вопросы.

Президент подчеркнул, что украинцы ценят действенную поддержку и солидарность с Украиной Правительства Германии и лично Роберта Габека с первых дней полномасштабного вторжения России на украинские земли.

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