Шмыгаль провел встречу с министром Германии Робертом Габеком: что обсудили стороны
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с вицеканцлером, министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Габеком.Немецкий бизнес готов расширить свое производство и наращивать присутствие на украинском рынке.
Об этом Шмыгаль написал в Telegram.
Шмыгаль и Габек
Стороны обсудили необходимые механизмы с представителями немецких компаний. Основной вопрос был о страховании военных рисков для бизнеса, что поможет активизировать экономическую деятельность в Украине. Уже существует пилотный проект с MIGA и первые проекты с американской компанией DFC, и в настоящее время рассматривается возможность создания подобного инструмента с Германией.
Габек подчеркнул, что Украина обладает значительным потенциалом в сферах критического сырья, переработки и военных технологий, которые могут принести много преимуществ и перспектив для бизнеса. Кроме того, он выразил надежду на поддержку и участие Германии и немецких компаний в послевоенном обновлении Украины.
"Украина имеет потенциал в сфере критического сырья, переработки и military-tech, которые могут принести много преимуществ и перспектив для бизнеса. Также рассчитываем на поддержку и участие Германии и немецких компаний в послевоенном обновлении нашего государства", — написал Шмыгаль.
Напомним, что в Черниговской области Владимир Зеленский встретился с Вицеканцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком. Обсудили актуальные вопросы.
Президент подчеркнул, что украинцы ценят действенную поддержку и солидарность с Украиной Правительства Германии и лично Роберта Габека с первых дней полномасштабного вторжения России на украинские земли.