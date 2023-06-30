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Шмигаль просить міністерства розробити ідеї реалізації доктрини Зеленського

30 червня 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль просить міністерства розробити ідеї реалізації доктрини Зеленського
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив усім міністерствам представити дорожню карту реалізації доктрини Президента Володимира Зеленського

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Шмигаль нагадав, що у середу, 28 червня, Зеленський під час виступу у Верховній Раді запропонував ідею доктрини для України, яка буде містити:

  • філософію перемоги України; 
  • глобальність української безпеки, 
  • політику героїв, 
  • політику справедливості, 
  • трансформацію України за наступні 10 років. 

"Відповідні орієнтири співзвучні з багатьма проєктами, які Уряд визначив пріоритетними цього року. Тепер кожне міністерство має представити дорожню карту змін. Все має бути викладено в зрозумілій і чіткій структурі та доступно для публічного ознайомлення, обговорення та дискусій", — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував ідею доктрини для України. 

Також ми писали, що нещодавно Сили оборони розпочали довгоочікуваний контрнаступ. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, для того, щоб звільнити усі окуповані території, "потрібен час". 

Додамо, Шмигаль повідомив, що світовий банк під гарантії уряду Японії надасть Україні позику розміром 1,5 млрд доларів США. Вони будуть витрачені на соціальні виплати та відновлення економіки.

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