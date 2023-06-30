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Шмыгаль просит министерства разработать идеи реализации доктрины Зеленского

30 июня 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль просит министерства разработать идеи реализации доктрины Зеленского
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил всем министерствам представить дорожную карту реализации доктрины Президента Владимира Зеленского.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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Шмыгаль напомнил, что в среду, 28 июня, Зеленский во время выступления в Верховной Раде предложил идею доктрины для Украины, которая будет содержать:

  • философию победы Украины;
  • глобальность украинской безопасности,
  • политику героев,
  • политику справедливости,
  • трансформацию Украины за следующие 10 лет.

"Соответствующие ориентиры созвучны со многими проектами, которые Правительство определило приоритетными в этом году. Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре и доступно для публичного ознакомления, обсуждения и дискуссий", — рассказал Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил идею доктрины для Украины.

Также мы писали, что недавно Силы обороны начали долгожданное контрнаступление. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, для того, чтобы освободить все оккупированные территории, "нужно время".

Добавим, Шмыгаль сообщил, что мировой банк под гарантии правительства Японии предоставит Украине займ в размере 1,5 млрд долларов США. Они будут потрачены на социальные выплаты и восстановление экономики.

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