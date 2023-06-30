Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Шмигаль повідомив про позику від Світового банку: скільки отримає Україна arrow

Шмигаль повідомив про позику від Світового банку: скільки отримає Україна

30 червня 2023 12:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Шмигаль повідомив про позику від Світового банку: скільки отримає Україна
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram-канал Шмигаля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Світовий банк під гарантії уряду Японії надасть Україні позику розміром 1,5 млрд доларів США. Вони будуть витрачені на соціальні виплати та відновлення економіки.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Гроші від Світового банку

Денис Шмигаль заявив, що сьогодні, 30 червня, стало відомо про погодження чергової позики для України від Світового банку.

Це рішення затвердила Рада виконавчих директорів банку.

Сума позики становить 1,5 млрд доларів США.

Куди підуть кошти Світового банку

Голова українського уряду розповів, на які саме потреби будуть витрачені кошти, отримані від Світового банку.

Вони будуть спрямовані на два ключові напрями:

  • зміцнення соціального захисту;
  • відновлення зруйнованої війною економіки.

"Зокрема, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати", — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що ці кошти будуть надані Україні під гарантії японського уряду.

"Вдячний Світовому банку та уряду Японії за швидкі рішення", — підкресли прем’єр-міністр України.

Шмигаль про позику від Світового банку
Шмигаль про позику від Світового банку

Нагадаємо, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України наша країна отримала від міжнародних партнерів фінансову допомогу в різних формах на загальну суму близько 52 млрд доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз