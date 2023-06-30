Шмигаль повідомив про позику від Світового банку: скільки отримає Україна

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram-канал Шмигаля

Світовий банк під гарантії уряду Японії надасть Україні позику розміром 1,5 млрд доларів США. Вони будуть витрачені на соціальні виплати та відновлення економіки.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Гроші від Світового банку

Денис Шмигаль заявив, що сьогодні, 30 червня, стало відомо про погодження чергової позики для України від Світового банку.

Це рішення затвердила Рада виконавчих директорів банку.

Сума позики становить 1,5 млрд доларів США.

Куди підуть кошти Світового банку

Голова українського уряду розповів, на які саме потреби будуть витрачені кошти, отримані від Світового банку.

Вони будуть спрямовані на два ключові напрями:

зміцнення соціального захисту;

відновлення зруйнованої війною економіки.

"Зокрема, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати", — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що ці кошти будуть надані Україні під гарантії японського уряду.

"Вдячний Світовому банку та уряду Японії за швидкі рішення", — підкресли прем’єр-міністр України.

Шмигаль про позику від Світового банку

Нагадаємо, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України наша країна отримала від міжнародних партнерів фінансову допомогу в різних формах на загальну суму близько 52 млрд доларів.