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​​Шмыгаль прибыл в Канаду: какова программа визита премьер-министра

11 апреля 2023 07:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​Шмыгаль прибыл в Канаду: какова программа визита премьер-министра
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Канаде / Фото: Telegram-канал главы правительства
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду. Там, а также в США, глава Кабинета министров проведет ряд встреч на самом высоком уровне.

Об этом глава украинского правительства сообщил на своем Telegram-канале.

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Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Канаду.

Кроме того, в программе пребывания украинского премьер-министра посещение Соединенных Штатов Америки.

Программа визита украинского премьера

В Канаде Шмыгаль планирует встретиться со своим коллегой, премьер-министром этого государства Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

В Соединенных Штатах Шмигаля ждут встречи с тамошними чиновниками и участие в Spring Meetings.

"Готовим новые договоренности и соглашения для усиления макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", — подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд. канадских долларов.

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