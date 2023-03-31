Шмигаль підписав із прем'єром Словенії спільну заяву: про що йдеться

Шмигаль і Голоб підписують спільну заяву

Голови українського та словенського урядів Денис Шмигаль і Роберт Голоб підписали спільну заяву. У заяві йдеться про засудження російського терору і виведення російських військ за межі України.

Про це прем’єр-міністр України повідомив на своєму Telegram-каналі.

Спільна заява України і Словенії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із словенським колегою Робертом Голобом.

За результатами переговорів була підписана спільна заява.

У ній Україна і Словенія засудили російський терор проти цивільного населення й інфраструктури.

Також Шмигаль і Голобо підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ із території України, за межі міжнародно визнаних кордонів.

Допомога Словенії

Денис Шмигаль заявив, що Словенія в особі Роберта Голоба висловила підтримку Україні щодо вступу до ЄС та НАТО.

Крім того, ця країна готова допомагати Україні з подальшою євроатлантичною інтеграцією, а також допоможе зміцнювати обороноздатність.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня Денис Шмигаль зустрівся із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.