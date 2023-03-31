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Шмигаль підписав із прем'єром Словенії спільну заяву: про що йдеться

31 березня 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Шмигаль і Голоб підписують спільну заяву
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Голови українського та словенського урядів Денис Шмигаль і Роберт Голоб підписали спільну заяву. У заяві йдеться про засудження російського терору і виведення російських військ за межі України.

Про це прем’єр-міністр України повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Спільна заява України і Словенії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із словенським колегою Робертом Голобом.

За результатами переговорів була підписана спільна заява.

У ній Україна і Словенія засудили російський терор проти цивільного населення й інфраструктури.

Також Шмигаль і Голобо підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ із території України, за межі міжнародно визнаних кордонів.

Допомога Словенії

Денис Шмигаль заявив, що Словенія в особі Роберта Голоба висловила підтримку Україні щодо вступу до ЄС та НАТО.

Крім того, ця країна готова допомагати Україні з подальшою євроатлантичною інтеграцією, а також допоможе зміцнювати обороноздатність.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня Денис Шмигаль зустрівся із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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