Шмигаль підписав із прем'єром Словенії спільну заяву: про що йдеться
Голови українського та словенського урядів Денис Шмигаль і Роберт Голоб підписали спільну заяву. У заяві йдеться про засудження російського терору і виведення російських військ за межі України.
Про це прем’єр-міністр України повідомив на своєму Telegram-каналі.
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Спільна заява України і Словенії
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із словенським колегою Робертом Голобом.
За результатами переговорів була підписана спільна заява.
У ній Україна і Словенія засудили російський терор проти цивільного населення й інфраструктури.
Також Шмигаль і Голобо підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ із території України, за межі міжнародно визнаних кордонів.
Допомога Словенії
Денис Шмигаль заявив, що Словенія в особі Роберта Голоба висловила підтримку Україні щодо вступу до ЄС та НАТО.
Крім того, ця країна готова допомагати Україні з подальшою євроатлантичною інтеграцією, а також допоможе зміцнювати обороноздатність.
Нагадаємо, що раніше цього ж дня Денис Шмигаль зустрівся із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.