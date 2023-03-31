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Шмыгаль подписал с премьером Словении совместное заявление: о чем идет речь

31 марта 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Шмыгаль и Голоб подписывают совместное заявление
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главы украинского и словенского правительств Денис Шмыгаль и Роберт Голоб подписали совместное заявление. В заявлении говорится об осуждении российского террора и выводе российских войск за пределы Украины.

Об этом премьер-министр Украины сообщил на своем Telegram-канале.

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Совместное заявление Украины и Словении

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со словенским коллегой Робертом Голобом.

По результатам переговоров было подписано совместное заявление.

В нем Украина и Словения осудили российский террор против гражданского населения и инфраструктуры.

Также Шмыгаль и Голобо подчеркнули необходимость немедленного и полного вывода всех российских войск с территории Украины за пределы международно признанных границ.

Помощь Словении

Денис Шмыгаль заявил, что Словения в лице Роберта Голоба выразила поддержку Украине по вступлению в ЕС и НАТО.

Кроме того, эта страна готова помогать Украине с последующей евроатлантической интеграцией, а также поможет укреплять обороноспособность.

Напомним, что ранее в этот же день Денис Шмыгаль встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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